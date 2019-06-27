Завез бойцов ВСУ в плен: стало известно, кого хочет освободить Медведчук

Боец ВСУ Максим Горяинов, которого хочет освободить из плена "Л/ДНР" Виктор Медведчук, был за рулем авто, которое в конце мая попало на оккупированную территорию.

На этот момент обратила внимание супруга одного из пленных украинцев Елена Дуванова-Рожкова. Тогда в плену террористов оказалось сразу восемь военнослужащих.

"Господин Медведчук освободил одного из восьми украинских военнослужащих, которые недавно попали в плен, Горяинова Максима. Что бы все понимали, этот человек был за рулем и способствовала тому, чтобы машина с военными, среди которых мой муж, Дуванов Ким, заехала на неподконтрольную территорию. Вот, кого освобождает Медведчук", - написала она.

Виктор Медведчук 24news.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе брифинга 27 июня Зеленский жестко высказался в адрес Виктора Медведчука относительно его действий по возвращению пленных украинцев.

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