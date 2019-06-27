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Завез бойцов ВСУ в плен: стало известно, кого хочет освободить Медведчук

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Боец ВСУ Максим Горяинов, которого хочет освободить из плена "Л/ДНР" Виктор Медведчук, был за рулем авто, которое в конце мая попало на оккупированную территорию.

На этот момент обратила внимание супруга одного из пленных украинцев Елена Дуванова-Рожкова. Тогда в плену террористов оказалось сразу восемь военнослужащих.

"Господин Медведчук освободил одного из восьми украинских военнослужащих, которые недавно попали в плен, Горяинова Максима. Что бы все понимали, этот человек был за рулем и способствовала тому, чтобы машина с военными, среди которых мой муж, Дуванов Ким, заехала на неподконтрольную территорию. Вот, кого освобождает Медведчук", - написала она.

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Завез бойцов ВСУ в плен: стало известно, кого хочет освободить Медведчук

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

24news.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе брифинга 27 июня Зеленский жестко высказался в адрес Виктора Медведчука относительно его действий по возвращению пленных украинцев.

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Темы
Обмен пленнымиВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
По сути, сделал то же, что и макряк с небылицей. Почему он до сих пор не херой?
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ivanov sergej
ivanov sergej
Украина наглядно палица ))) ей не нужны пленные.ей нужен информационный шум о злых милиционеров из длнр и россии....интересно есть ли ещё такие страны,пожертвовавшие жизнями своих людей и территорией ради мнимых ништяков США?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Вопрос не сколько Владиру Александровичу, сколько Петру Алексеевичу, а почему так????.... И с судьями тоже.
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