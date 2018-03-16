Порошенко назначил командующего Объединенных сил: что о нем известно

Президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сергея Наева.

О своем решении глава Украины сообщил во время визита в зону АТО в пятницу, 16 марта, передает пресс-служба президента в Facebook.

"Формат антитеррористической операции будет заменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возложено на командующего Объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказано в сообщении.

Сергей Наев

Порошенко также подчеркнул, что перед Наевым поставлена задача укрепить Вооруженные Силы настолько, чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить оккупированные территории.

Ранее Наев проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск.

7 марта начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко назначил Наева своим заместителем.

Ранее стали известны подробности о Сергее Наеве, который принимал участие в боях за Донецкий аэропорт, а также был обвинен Россией.

Как сообщал "Обозреватель", 24 февраля вступил в силу закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Согласно вступившему в силу закону об реинтеграции, руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях осуществляет командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.