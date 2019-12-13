Завербовали крымского "псевдопатриота": СБУ раскрыла экс-военного-предателя

Военная контрразведка блокировала попытку Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ получить информатора в украинских войсках.

Крымский "псевдопатриот" оказался в Харьковской области, где должен был собирать сведения военного характера по обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории региона". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В начале 2019 года экс-военнослужащий ВСУ, который после событий 2014 года остался проживать на полуострове, вернулся на материковую Украину для восстановления на военной службе.

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"Старший офицер подразделения Воздушных сил после аннексии полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, которая изменила присяге, проходит службу в рядах Вооруженных сил агрессора. Перебежчик успел получить гражданство России, стал на воинский учет и трудоустроился в частное охранное агентство, подконтрольное ФСБ РФ", - отметили в СБУ.

Отмечается, что выполнить задание мужчина не успел, потому сразу же был обнаружен военной контрразведкой. По результатам проверки ему было отказано в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность пребывания на военной службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ поймала одессита, работавшего на разведку РФ.

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