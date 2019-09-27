Завел в номер и разделся: на Киевщине после 4 лет поисков поймали тренера-педофила. Фото подозреваемого

В Киевской области в четверг, 26 сентября, задержали футбольного тренера, который на протяжении 4 лет скрывался от суда за развращение несовершеннолетних.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что мужчина все это время менял имена и фамилии и проживал по разным адресам в столице и на территории Киевской области. Именно этот факт и усложнял поиски фигуранта. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 тысяч гривень.
На Киевщине поймали тренера-педофила
"Следственным отделом Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве в декабре 2015 года было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины в отношении тренера по мини-футболу", – сказано в сообщении.
По данным полиции, злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе.
В конце декабря 2015 году он повез команду несовершеннолетних воспитанников на соревнования во Львов. Там якобы и произошел вопиющий случай.
По словам пострадавшего мальчика, тренер в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного события стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате.
На Киевщине задержали тренера-педофила
Нацполиция
Следствие собрало необходимую доказательную базу о причастности фигуранта к совершению противоправных действий. В дальнейшем материалы производства были направлены в суд. Однако злоумышленник, желая избежать наказания, начал скрываться и не появлялся на судебные заседания.
Несмотря на поиски полиции, мужчине удавалось постоянно переезжать, меняя при этом личные данные.
26 сентября в одном из населенных пунктов на Киевщине мужчину задержали и вскоре арестовали.
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