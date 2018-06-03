Бабченко может повторить судьбу Скрипалей: озвучен прогноз

Российские спецслужбы могут попытаться осуществить успешное покушение на оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко после спецоперации Службы безопасности Украины.

Об этом в эфире ObozTV заявил блогер, экс-боец Айдара Евгений Дикий.

"Конечно, я очень рад, что он жив. Но вот теперь нужно смотреть, как это было проведено и что мы будем с этого иметь. Кстати, теперь я очень боюсь за Аркадия. У кого-то может возникнуть желание довести дело до конца и "завалить" чисто на принцип. Зная наших оппонентов за поребриком, я бы этого не исключал после некоторой паузы. У них есть такая привычка и случай со Скрипалями очень яркий, что даже через много лет, "но мы достанем", - отметил он.

По его словам, сейчас проблема в том, что СБУ немного просчиталась с фигурой для подобной спецоперации.

"Такая операция - стандартный прием. Это классный способ вывести именно заказчика. Этот прием хорошо работает если речь идет о каком-то банкире. Но здесь в СБУ не учли, что смерть Бабченко вызовет реакцию не только в Украине, явно не ожидали, что сообщение о его смерти сразу отзовется на Генассамблее ООН, на уровне руководителей мировых государств. Это уже не вписывается в канву стандартной спецоперации. И как себя сейчас чувствуют все эти деятели, которые успели сделать жесткие заявления? Что их поюзало наше СБУ. Этот международный негативный резонанс может перевесить позитивные эффекты от самой операции", - считает ветеран АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс. В сети с восторгом восприняли новость о "воскрешении" журналиста.