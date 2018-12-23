''Завалили орка'': офицер ВСУ сообщил о ликвидации дерзкого террориста ''ДНР''

На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Александра Штанченко. Это произошло 22 декабря недалеко от Старобешево.

Его убили представители подконтрольной российским оккупантам "ГАИ" за отказ остановить автомобиль. Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Александр Штанченко Facebook Анатолия Штефана

"200 бригада 22 декабря пополнилась очередным бойцом, Штанченко Александр 1 омсбр. Ликвидирован братушанями из окупационной "ГАИ" за отказ остановить транспортное средство. Все будет Украина и победа за нами!" — написал он. В подтверждение своих слов Штефан опубликовал фото ликвидированного террориста и посты о его смерти из групп в соцсетях.

Александр Штанченко Facebook Анатолия Штефана

Новость о ликвидации террориста в пабликах Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ опубликовал фото еще двоих убитых террористов "Л/ДНР", которые воевали за интересы России против независимости Украины. Их звали Евгений Мальченко и Андрей Симоненко.

Кроме того, в сети высмеяли фейковую новость о гибели "террориста" "ДНР", который на самом деле является бразильским стриптизером и героем интернет-мемов. Так, в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" появилось сообщение о смерти "героя Новороссии" якобы в результате обстрела ВСУ.