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8 февраля • обновлено в 07:28
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"Зауважаете нас после Крыма и Донбасса!" Соколова мощно ответила на ложь Соловьева об Украине

7.6т
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Украинская журналистка Янина Соколова ярко ответила на фейк топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева о том, что Украина якобы никогда не воевала за свою независимость от СССР.

Она устроила ему краткий исторический экскурс в эфире шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube и жестко потроллила рупора путинского режима (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"СССР не был тоталитарной ж*пой только потому, что украинцам не пришлось воевать с ним за свою независимость. Так считает резервуар для кабачковой икры и воспеватель "Моли" Владимир Рудольфович Соловьев. Насколько я помню, СССР развалился сам в начале 90-х. Ну, как сам – самоликвидировался, потому что был слаб и нежизнеспособен", – отметила телеведущая.

"А вот когда "совок" был сильным, х*р из него можно было выйти без войны. И украинцы воевали за независимость Украины с Союзом с начала 50-х в Карпатах. Потом в 60-х всех, кто выступал за независимость, вы репрессировали и отправили в Сибирь. Где они, кстати, поднимали восстания, а еще до этого – десятки крестьянских восстаний против власти", – добавила Соколова, напомнив о главных из них.

Соколова и Соловьев

Соколова и Соловьев

  • 1930 год – восстание в Шепетовском, Тульчинском, Бердичевском и Одесском округах.

  • 1942-1954 годы – война УПА против СССР.

  • 1962 год в Тернопольской области началась оборона Почаевской лавры против закрытия, в которой принимали участие более 5 тысяч человек.

"Отличный пример, как Венгрия в 1956 и Чехословакия в 1968 хотели выйти из-под влияния "миролюбивого" СССР, а "совок" раздавил их танками. Как в 1991 вы выслали в Ригу ОМОН, чтобы "миролюбиво" Латвии дать независимость, и развернули военную операцию в Литве по той же причине", – продолжила напоминать журналистка факты из истории ХХ века Соловьеву.

Однако, подметила она, самое отвратительное то, что Россия не уважает украинцев за то, что они не воевали за свою независимость в 1991 году. Соколова возмутилась из-за того, что страна-агрессор убеждена в том, что подарила Украине суверенитет с барского плеча, а потому ее народ недостоин жить в своем государстве.

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"Это как получается? Вы войну на Донбассе начали, чтобы помочь нам юридически узаконить независимость?" – негодует журналистка. Кроме того, она напомнила, как во времена СССР и после его распада велась активная пропаганда того, что все народы, которые его населяли (кроме российского), являются неполноценными.

"Вы заметили, что нас все советское и постсоветское время учили: американцы – слабаки, китайцы – мелкие, х*хлы – смешные, белорусы – вообще смешные, киргизы и таджики – недоразвитые. Только немцы классные. Сволочи, но мощные. А вы не задумывались – может, это потому, что они вам два года таких люлей вешали?! И теперь как-то неудобно в приличном обществе сказать, что тебя какие-то терпилы отм*дохали. Вот и вы после Донбасса и Крыма начнете нас уважать! Только нам ваше уважение на ... не впало", – жестко подытожила Соколова, обращаясь к оккупантам и их пропагандистам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Янина Соколова Владимир Соловьев
Тег
СССР
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Odessa Max
Odessa Max
Забавно УПА воевало со своими же и под покровительством нацистов. До этого сидели тихо и не вякали. воэны схронопитековые. Из досягнень, бой сброда по Бродами, где штаны измазали жидкости, и конечно же - Во*лын*ская рез*ня - это истинно неповторимые победы мапзей над человечностью
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
ага,зауважают,держи рот шире,уебище лесное из сказки про мандалай.
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hunt andres
hunt andres
Боже, какая б*ядь ))))
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