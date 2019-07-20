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Затянуло в водоворот: на Ривненщине отец и сын погибли страшной смертью

2.5т Читать материал на украинском

В Ривненской области в пятницу, 19 июля, отец и сын утонули в озере, попав в водоворот.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного ГУ ГосЧС Дмитрий Мельник. Уточняется, что инцидент произошел вечером в селе Глинск Здолбуновского района.

Известно, что погибшие – 39-летний отец и его 8-летний сын. Оба они – жители города Ровно. Водолазы аварийно-спасательной службы подняли их тела со дна озера.

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"Предварительно установлено, что мужчина во время отдыха в озере взял сына на плечи. Оба попали в водоворот, откуда выбраться живыми уже не смогли", – говорится в сообщении.

Иллюстрация. Человек тонет

Иллюстрация. Человек тонет

Днепр час

Как писал OBOZREVATEL, накануне на популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок.

Ранее в Марганце под Днепром во время купания в искусственном водоеме погиб 11-летний мальчик.

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Место
Украина Ривне
Теги
смерть умер ребенок ГосЧС
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Dell Alex
Dell Alex
А завтра обозовцы погибнут нестрашной смертью... Или даже веселой... Ведь у них будет точно нестрашная смерть? Верно?
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Dell Alex
Dell Alex
А завтра отец и сын на Николаевщине погибнут нестрашной смертью.. А потом - половина "Обоза" вообще веселой... Ну, у "обозовцев" же точно будет веселая смерть? Ведь верно?
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