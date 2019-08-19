Затянуло в машину и пережало грудь: в Польше произошла страшная трагедия с украинцем

Под Вроцлавом (Польша) на одной из фабрик концерна LG в результате аварии погиб 28-летний украинец.

Об этом пишет Gazeta Wroclawska. Инцидент произошел в субботу, 17 августа, на предприятии по производству аккумуляторов для электромобилей LG Chem.

Отмечается, что мужчину по имени Дмитрий затянуло в механизм, из-за чего он получил серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережала горло.

В Польше на фабрике погиб украинец Polskapresse

Украинца в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако медики не смогли спасти ему жизнь.

"По данному вопросу ведется расследование. А пока рано говорить о деталях", – поделился заместитель окружного инспектора труда во Вроцлаве Анджей Погорский. Делом заинтересовалась также прокуратура, которую изначально на место происшествия не вызвали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше на строительстве нового газопровода погиб 37-летний гражданин Украины.

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