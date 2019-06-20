ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Затворник и лжец: что известно о подозреваемом в убийстве Даши Лукьянченко

15.2тЧитать материал на украинском

22-летний Николай, житель села Ивановка Одесской области, которого подозревают в убийстве 11-летней Даши Лукьянченко, буквально "жил в телефоне", был нелюдим, а следователям рассказал, что в момент убийства играл на компьютере.

Его родители – предприниматели, торгуют на местном рынке рядом с точкой мамы Даши, пишет "Крапка". Причем, мама парня принимала активное участие в поисках. Была одной из главных активисток, которые искали Дашу. Родители якобы до последнего не верили, что их сын мог убить.

Причем, в их доме еще до обнаружения тела проводили несколько обысков, они не препятствовали. Родители утверждали, что в то время, когда пропала Даша, их сын принимал душ, а потом играл в компьютерные игры и смотрел фильм в наушниках.

Новости
"Разорвать его на ремни!" Родители 11-летней Даши опознали тело ребенка

Возле дома подозреваемого собрались разъяренные люди

Возле дома подозреваемого собрались разъяренные люди

Местные жители рассказали, что парень и вправду увлекался компьютером, жил как затворник, фактически не выходил из дома. В день исчезновения Даши он помогал родителям на рынке. Также он иногда помогал в качестве грузчика родителям Даши. Но на девочку, если они случайно встречались, не обращал никакого внимания. "Больше интересовался своим телефоном", – говорят люди.

Примечательно, что парень добровольно прошел проверку на детекторе лжи, но провалил ее. Впрочем, мама парня это объясняла тем, что сын долгое время находился в депрессии.

Убитая Даша Лукьянченко

Убитая Даша Лукьянченко

Пресс-служба Нацполиции Украины

На вид он обычный парень, среднего роста и телосложения. Несколько лет нигде не работал. Последняя работа – сезонная.

Никто в Ивановке до последнего не мог поверить в такой поворот. Родители Николая при этом пожаловались, что все время полицейские круглосуточно находятся возле их дома. Скорее всего, это делалось, чтобы не дать перепрятать тело.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Подозреваемый не признавался в содеянном до тех пор, пока его не выдала местная жительница. По его словам, убийство девочки произошло именно в том месте, где жители Ивановки слышали крик.

  • Примечательно, что в поисках девочки принимали активное участие гадалки и экстрасенсы, которые уверяли, что ребенок жив и находится в подвале.

  • В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке.

  • Ближе к ночи близкие 11-летней Дарьи опознали тело ребенка. По словам следователя, родители 22-летнего подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном. Также они отказались нанимать ему адвоката. Правоохранители рассказали, что парню грозит пожизненное заключение.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
УкраинаОдесса
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
36
1
Смешно
0
Интересно
41
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Батурин Юрий
Батурин Юрий
Вернуть смертную казнь!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Путин не причастен?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Батурин Юрий
Батурин Юрий
Сидоров Андрей, Ты дурак? Зачем сюда политику примешивать?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel