Затворник и лжец: что известно о подозреваемом в убийстве Даши Лукьянченко

22-летний Николай, житель села Ивановка Одесской области, которого подозревают в убийстве 11-летней Даши Лукьянченко, буквально "жил в телефоне", был нелюдим, а следователям рассказал, что в момент убийства играл на компьютере.

Его родители – предприниматели, торгуют на местном рынке рядом с точкой мамы Даши, пишет "Крапка". Причем, мама парня принимала активное участие в поисках. Была одной из главных активисток, которые искали Дашу. Родители якобы до последнего не верили, что их сын мог убить.

Причем, в их доме еще до обнаружения тела проводили несколько обысков, они не препятствовали. Родители утверждали, что в то время, когда пропала Даша, их сын принимал душ, а потом играл в компьютерные игры и смотрел фильм в наушниках.

Возле дома подозреваемого собрались разъяренные люди

Местные жители рассказали, что парень и вправду увлекался компьютером, жил как затворник, фактически не выходил из дома. В день исчезновения Даши он помогал родителям на рынке. Также он иногда помогал в качестве грузчика родителям Даши. Но на девочку, если они случайно встречались, не обращал никакого внимания. "Больше интересовался своим телефоном", – говорят люди.

Примечательно, что парень добровольно прошел проверку на детекторе лжи, но провалил ее. Впрочем, мама парня это объясняла тем, что сын долгое время находился в депрессии.

Убитая Даша Лукьянченко Пресс-служба Нацполиции Украины

На вид он обычный парень, среднего роста и телосложения. Несколько лет нигде не работал. Последняя работа – сезонная.

Никто в Ивановке до последнего не мог поверить в такой поворот. Родители Николая при этом пожаловались, что все время полицейские круглосуточно находятся возле их дома. Скорее всего, это делалось, чтобы не дать перепрятать тело.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подозреваемый не признавался в содеянном до тех пор, пока его не выдала местная жительница. По его словам, убийство девочки произошло именно в том месте, где жители Ивановки слышали крик.

Примечательно, что в поисках девочки принимали активное участие гадалки и экстрасенсы, которые уверяли, что ребенок жив и находится в подвале.

В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке.

Ближе к ночи близкие 11-летней Дарьи опознали тело ребенка. По словам следователя, родители 22-летнего подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном. Также они отказались нанимать ему адвоката. Правоохранители рассказали, что парню грозит пожизненное заключение.

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