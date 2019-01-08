Затопление судна с украинцами в Турции: появились новые подробности

Губернатор Самсуна Осман Каймак навестил в больнице украинских моряков, спасенных после крушения грузового судна "Волга Балт" у берегов Турции.

Кроме того, он дал пострадавшим возможность связаться со своими семьями и сообщить о своем самочувствии. Соответствующее видео опубликовано на странице T.C. Samsun Valiliği в Twitter (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

Спасенные украинские моряки Скриншот видео

В свою очередь, посол Украины в Турции Андрей Сибига поблагодарил губернатора Самсуна за заботу о спасенных украинцах. "Благодарны турецкой стороне за заботу и спасение наших соотечественников!" — написал он.

Кроме того, Сибига добавил, что поисковые работы береговой охраны продолжаются, подняты тела троих погибших украинцев.

Спасенные украинские моряки Скриншот видео

Duygusal anların yaşandığı ziyaret esnasında Valimiz Sayın @osmankaymk, 'Volvo Balt 214' Panama bayraklı gemiden kurtarılan mürettebatın aileleriyle telefon görüşmelerini sağlayarak, sağlık ve genel durumları ile ilgili bilgi almalarını sağladı. pic.twitter.com/N9akur8vDj — T.C. Samsun Valiliği (@TCSamsunValilik) 7 января 2019 г.

Губернатор Самсуна Осман Каймак відвідує потерпілих укр моряків у лікарні-вдячні тур стороні за турботу та порятунок наших співвітчизників!Станом на зараз пошукові роботи сил Берегової охорони тривають,піднято одне тіло загиблого українця https://t.co/0Sye8eMdie — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 8 января 2019 г.

Турецькі рятувальники в надзвичайно складних погодних умовах знайшли ще 2 тіла загиблих-найближчі години буде проведено процедуру опізнання. Консул на місці в Самсуні працює — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 8 января 2019 г.

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