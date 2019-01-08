МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Затопление судна с украинцами в Турции: появились новые подробности

997Читать материал на украинском

Губернатор Самсуна Осман Каймак навестил в больнице украинских моряков, спасенных после крушения грузового судна "Волга Балт" у берегов Турции.

Кроме того, он дал пострадавшим возможность связаться со своими семьями и сообщить о своем самочувствии. Соответствующее видео опубликовано на странице T.C. Samsun Valiliği в Twitter (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

Спасенные украинские моряки

Спасенные украинские моряки

Скриншот видео

В свою очередь, посол Украины в Турции Андрей Сибига поблагодарил губернатора Самсуна за заботу о спасенных украинцах. "Благодарны турецкой стороне за заботу и спасение наших соотечественников!" — написал он.

Кроме того, Сибига добавил, что поисковые работы береговой охраны продолжаются, подняты тела троих погибших украинцев.

Спасенные украинские моряки

Спасенные украинские моряки

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги