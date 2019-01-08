Затопление судна с украинцами в Турции: появились новые подробности

Губернатор Самсуна Осман Каймак навестил в больнице украинских моряков, спасенных после крушения грузового судна "Волга Балт" у берегов Турции.
Кроме того, он дал пострадавшим возможность связаться со своими семьями и сообщить о своем самочувствии. Соответствующее видео опубликовано на странице T.C. Samsun Valiliği в Twitter (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).
Спасенные украинские моряки
Скриншот видео
В свою очередь, посол Украины в Турции Андрей Сибига поблагодарил губернатора Самсуна за заботу о спасенных украинцах. "Благодарны турецкой стороне за заботу и спасение наших соотечественников!" — написал он.
Кроме того, Сибига добавил, что поисковые работы береговой охраны продолжаются, подняты тела троих погибших украинцев.
Спасенные украинские моряки
Скриншот видео
Duygusal anların yaşandığı ziyaret esnasında Valimiz Sayın @osmankaymk, 'Volvo Balt 214' Panama bayraklı gemiden kurtarılan mürettebatın aileleriyle telefon görüşmelerini sağlayarak, sağlık ve genel durumları ile ilgili bilgi almalarını sağladı. pic.twitter.com/N9akur8vDj— T.C. Samsun Valiliği (@TCSamsunValilik) 7 января 2019 г.
Губернатор Самсуна Осман Каймак відвідує потерпілих укр моряків у лікарні-вдячні тур стороні за турботу та порятунок наших співвітчизників!Станом на зараз пошукові роботи сил Берегової охорони тривають,піднято одне тіло загиблого українця https://t.co/0Sye8eMdie— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 8 января 2019 г.
Турецькі рятувальники в надзвичайно складних погодних умовах знайшли ще 2 тіла загиблих-найближчі години буде проведено процедуру опізнання. Консул на місці в Самсуні працює— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 8 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в результате потопления корабля "Волга Балт" погибли шесть человек, четверо из которых являются гражданами Украины.
До лета 2017 года затонувшее судно ходило под российским флагом. По данным Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в момент крушения оно могло перевозить уголь с временно неподконтрольной территории Донбасса.
Замглавы ведомства Георгий Тука заявил, что Украина не сможет доказать, что затонувший корабль перевозил уголь из "Л/ДНР", поскольку это информация из неофициальных источников.