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"Зато нет геев и б*ндер": очевидец поразил рассказом о захваченном "ДНР" селе

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Очевидец рассказал о беспределе, который царит в захваченном террористами "ДНР" поселке Луганское Марьинского района.

Подробности жизни в оккупации описал в своем блоге на OBOZREVATEL блогер Фашик Донецкий.

"Само село стоит между двух огней, это так называемая бывшая серая зона. В марте 2015 года власть перешла духовным придуркам с автоматами, ибо минские. На въезде в село Луганское стоит блок-пост. На блок-посту стоят кто? Ихтамнеты невидимые. Ну вообще не палятся русские и по говору, и по обмундированию. Привет слепым ОБСЕ-шникам, которые ну никак не могут увидеть русскую армию на Донбассе", - пишет блогер.

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По его словам обыскивают всех, кто приезжает в населенный пункт чуть ли не "до трусов". Поля вокруг села заминированы. В селе из-за этого настоящее нашествие мышей.

"Короче говоря, у местных жителей две проблемы: русская саранча и грызуны. Что от русья проблем немерено, что от мышей. Цивильные жители села Луганское ну очень рады, что защищают от гей-парадов танками: танки приехали, отстрелялись от жилых домов, уехали. Прилетела ответка со звезды смерти, русские журналисты приехали, сняли сюжетик о зверствах хунты, уехали. Су*а, не жизнь, а сказка", - пишет блогер.

"То, что танки ездят по селу как маршрутки по Киеву - это полбеды. Хуже когда руссо-идиото начинает палить минометами: лайт-версия - это когда минометы ставят батареей на окраине деревни, отстреливают боекомплект и сваливают, хард-версия - это когда 5-8 мирных минометов поставят между домов и сваливают", - добавил он.

В селе нет больницы. Если кто-то сильно заболел, то нужно ехать или в Донецк своим ходом.

"Радует гражданских только то, что в деревне геев нет да бендер - по*уй на ту больницу, зато по-русски можно разговаривать", - отметил он.

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По словам блогера, в селе Луганское постоянные проблемы с электричеством.

"Председатель, глава деревни, всей душой болеет за Луганское. Поэтому живет в Донецке и приезжает раз в неделю или раз в месяц в село… Хлеб привозят в село один единственный магазин в деревне. Комендантский час в селе начинается с 8 вечера", - подчеркнул он.

При этом в случае нарушения комендантского часа, людям грозит задержание.

"Вот такой русский мир на самом деле, без прикрас и дебилов с балалайками. Чем будете крыть, ватаны?" - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее снайпер ВСУ метким выстрелом убил террориста "ДНР".

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объекты
террористы "ДНР"Новости ДНР
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Русский Солдат
Русский Солдат
Идет пятый год позорной гражданской войны шароварного войска киевского режима против непокорного Донбасса, который не желает говорить на свиномове и не понимает, почему пидар бандера и его прихвостни - герои украины, если они служили гитлеровской германии. Пятый год патрули ОБСЕ, дроны и спутники США ищут Российскую армию на Донбассе. Ну надо же как то объяснить, как лучшая армия Европы постоянно утилизируется в котлах. Получить под хвост от Российской армии все же почетней, чем от бывших мирных жителей Донбасса. Но до сих пор не найден даже кусок портянки российского солдата. Издевательства России над украиной продолжаются.
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