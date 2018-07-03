"Зато нет геев и б*ндер": очевидец поразил рассказом о захваченном "ДНР" селе

Очевидец рассказал о беспределе, который царит в захваченном террористами "ДНР" поселке Луганское Марьинского района.

Подробности жизни в оккупации описал в своем блоге на OBOZREVATEL блогер Фашик Донецкий.

"Само село стоит между двух огней, это так называемая бывшая серая зона. В марте 2015 года власть перешла духовным придуркам с автоматами, ибо минские. На въезде в село Луганское стоит блок-пост. На блок-посту стоят кто? Ихтамнеты невидимые. Ну вообще не палятся русские и по говору, и по обмундированию. Привет слепым ОБСЕ-шникам, которые ну никак не могут увидеть русскую армию на Донбассе", - пишет блогер.

По его словам обыскивают всех, кто приезжает в населенный пункт чуть ли не "до трусов". Поля вокруг села заминированы. В селе из-за этого настоящее нашествие мышей.

"Короче говоря, у местных жителей две проблемы: русская саранча и грызуны. Что от русья проблем немерено, что от мышей. Цивильные жители села Луганское ну очень рады, что защищают от гей-парадов танками: танки приехали, отстрелялись от жилых домов, уехали. Прилетела ответка со звезды смерти, русские журналисты приехали, сняли сюжетик о зверствах хунты, уехали. Су*а, не жизнь, а сказка", - пишет блогер.

"То, что танки ездят по селу как маршрутки по Киеву - это полбеды. Хуже когда руссо-идиото начинает палить минометами: лайт-версия - это когда минометы ставят батареей на окраине деревни, отстреливают боекомплект и сваливают, хард-версия - это когда 5-8 мирных минометов поставят между домов и сваливают", - добавил он.

В селе нет больницы. Если кто-то сильно заболел, то нужно ехать или в Донецк своим ходом.

"Радует гражданских только то, что в деревне геев нет да бендер - по*уй на ту больницу, зато по-русски можно разговаривать", - отметил он.

По словам блогера, в селе Луганское постоянные проблемы с электричеством.

"Председатель, глава деревни, всей душой болеет за Луганское. Поэтому живет в Донецке и приезжает раз в неделю или раз в месяц в село… Хлеб привозят в село один единственный магазин в деревне. Комендантский час в селе начинается с 8 вечера", - подчеркнул он.

При этом в случае нарушения комендантского часа, людям грозит задержание.

"Вот такой русский мир на самом деле, без прикрас и дебилов с балалайками. Чем будете крыть, ватаны?" - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее снайпер ВСУ метким выстрелом убил террориста "ДНР".