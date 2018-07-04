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"Зато Ленин жив!" В сети показали унылый город на Донбассе

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В сети показали фото из оккупированного террористами Первомайска на Луганщине.

Снимки были размещены на странице "Хрустальный Луч" в Twitter. Отмечается, что населенный пункт превратился за время оккупации в "унылый город".

‏"Первомайск. Четыре года без цивилизации, запустение, трава, выросшая из асфальта, по которому некому ходить, зато Ленин "жив", - говорится в комментарии к фото.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали свежие фото оккупированной Горловки в Донецкой области.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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Ivan Rus
Ivan Rus
Зато Бандера не герой, а убийца мирных жителей
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