"Зато Ленин жив!" В сети показали унылый город на Донбассе

В сети показали фото из оккупированного террористами Первомайска на Луганщине.

Снимки были размещены на странице "Хрустальный Луч" в Twitter. Отмечается, что населенный пункт превратился за время оккупации в "унылый город".

‏"Первомайск. Четыре года без цивилизации, запустение, трава, выросшая из асфальта, по которому некому ходить, зато Ленин "жив", - говорится в комментарии к фото.

#Первомайск Четыре года без цивилизации, запустение, трава, выросшая из асфальта по которому некому ходить, зато чЛенин "жив" pic.twitter.com/u3vdlG4NTj — Хрустальный Луч (@Hrustalny_Luch) 1 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали свежие фото оккупированной Горловки в Донецкой области.