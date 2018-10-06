''Зато б*ндеровцев нет!'' В ''ЛНР'' отключили свет, воду и мобильную связь

На территории фейковой "ЛНР" в субботу, 6 октября, одновременно отключили электричество, подачу воды, прекратили железнодорожное сообщение и работу мобильной связи.

О распоряжении местных "властей" рассказали в соцсетях. Как пишет в своем Facebook украинский журналист Денис Казанский, объясняется все это "ремонтными работами", но на самом деле свет в ОРДЛО отключают почти каждый день.

"Зверства ф*шистов не знают границ, поэтому в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном в субботу у людей будут и вода, и свет, и интернет, и мобильная связь, и поезд придет на вокзал по расписанию", - пишет он.

Как сообщают подконтрольные "ЛНР" сайты, отключение произошло из-за проведения плановых регламентных работ на подстанции "Победа 500 кВт". Работы якобы обещают закончить до 18:00 6 октября.

Жителей оккупированной территории попросили запастись на несколько дней водой, потому что уровень напряжения в связи с ограниченным лимитом будет низкий, и насосы не смогут включиться для подачи воды.

Пользователи в комментариях не скрывают иронии. "Главное, что б*ндеровцев нет. А без света обойтись можно..." - отмечают они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ЛНР" открыли часовню "памяти жертв агрессии Украины".