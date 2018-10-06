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''Зато б*ндеровцев нет!'' В ''ЛНР'' отключили свет, воду и мобильную связь

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На территории фейковой "ЛНР" в субботу, 6 октября, одновременно отключили электричество, подачу воды, прекратили железнодорожное сообщение и работу мобильной связи.

О распоряжении местных "властей" рассказали в соцсетях. Как пишет в своем Facebook украинский журналист Денис Казанский, объясняется все это "ремонтными работами", но на самом деле свет в ОРДЛО отключают почти каждый день.

"Зверства ф*шистов не знают границ, поэтому в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном в субботу у людей будут и вода, и свет, и интернет, и мобильная связь, и поезд придет на вокзал по расписанию", - пишет он.

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Как сообщают подконтрольные "ЛНР" сайты, отключение произошло из-за проведения плановых регламентных работ на подстанции "Победа 500 кВт". Работы якобы обещают закончить до 18:00 6 октября.

Жителей оккупированной территории попросили запастись на несколько дней водой, потому что уровень напряжения в связи с ограниченным лимитом будет низкий, и насосы не смогут включиться для подачи воды.

Пользователи в комментариях не скрывают иронии. "Главное, что б*ндеровцев нет. А без света обойтись можно..." - отмечают они.

''Зато б*ндеровцев нет!'' В ''ЛНР'' отключили свет, воду и мобильную связь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ЛНР" открыли часовню "памяти жертв агрессии Украины".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Луганска и Луганской области
Место
УкраинаЛуганск
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
А я знаю, кто Денис Казанскому ебло раскроил! Это когда он начал в ФБ писать, про то ... что в Киеве пол года нету горячей воды "ремонтные работы", а сзади оказался pan Кличко ...
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Денисик пиздит. Все в ЛНР в порядке. Это байка рагулям под кастрюльки, что бы скакали и забывали что у них самих то воды горячей пол года нет, отопление не дадут, на газ и электричество ценник взвинтили.
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Tkach Alik
Tkach Alik
Хозяин Хохлов, дятел, а вот администрация Луганска тоже говорит об отключении. Может не надо так палиться, крыса лубянская из кацапского Запердыщенска - http://gorod-lugansk.com/2018/09/21/mintopenergo-preduprezhdaet-o-vremennom-otklyuchenii-elektrosnabzheniya-6-oktyabrya.html
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Daks Viktor
Daks Viktor
А чего здесь нет коментов ольгинских троллей?Что гнуснавые твари, не о чём говорить? "руцкий мир" в полной красоте 😁😁😁
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Shams Viktor
Shams Viktor
Kobzev Petro Poroshenko, ты дебил.. У меня индивидуальное газовое отопление и бойлер электрический..
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Kobzev Petro Poroshenko
Kobzev Petro Poroshenko
Daks Viktor, и это сказало #мо немытое, которое видет горячую воду только зимой
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