Во временно оккупированной Горловке (Донецкая область) появились объявления медицинского колледжа, подтверждающие жесткую нехватку студентов.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

В частности, террористы "ДНР" пытаются привлечь молодежь отсутствием ограничений в возрасте для поступления и бесплатным обучением. Кроме того, они цинично обещают яркую студенческую жизнь и даже продлили срок подачи документов до конца сентября.

Facebook "Анатолий Штирлиц – блог" Дефицит студентов в Горловке

"Оккупированная Горловка... Наблюдаются "очереди" для получения качественного образования, по словам рупоров фейковых "республик", а на самом деле – жесткий недобор и продление сроков. Зато без бинder", – с сарказмом прокомментировал жалкие попытки оккупантов остановить упадок образования на Донбассе Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось фото с праздника 1 сентября в одной из школ террористической "ДНР". На нем видно, что учебное заведение стало практически безлюдным.

Пропагандисты отметили, что во временно оккупированной Саханке Новоазовского района первоклассники появились впервые за четыре года. Их всего пять человек. В целом в школе поселка, подконтрольного боевикам, будут учиться 29 детей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram