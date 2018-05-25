"Зато без б*ндер": в "ДНР" разослали письма счастья

Так называемое "министерство образования "ДНР" обязало обеспечить всем работникам образования и науки отпуск без сохранения зарплаты.

Об этом сообщил журналист Алексей Чибисов в своем Facebook.

"Все школы на оккупированной территории получили письма счастья из "министерства труда и социальной политики". Приказ, подписанный 21 мая "и.о.министра" Ларисой Толстыкиной, гласит о том, что законы нужно выполнять, поэтому каждый госслужащий имеет право на отпуск. Бесплатный", - написал он.

Facebook Алексея Чибисова

Facebook Алексея Чибисова

По словам Чибисова, учреждения образования и науки должны обеспечить сотрудникам отпуск без сохранения зарплаты с 1 июля по 1 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор престижного донецкого лицея Григорий Штейн отрицает, что критиковал действия России и террористов "ДНР" и заявил, что не намерен покидать Донецк.