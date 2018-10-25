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Затишье на Донбассе: офицер ВСУ озвучил тревожный прогноз

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Факт полного отсутствия обстрелов со стороны террористов в зоне проведения Операции Объединенных Сил - это не повод расслабляться. Очевидно, "Л/ДНР" затихли из-за захода очередной "гуманитарной" колонны из Российской Федерации.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил волонтер, офицер запаса Мирослав Гай. По его словам, говорить о деэскалации конфликта еще рано.

"ОБСЕ вчера выложили видео, на котором они со своего беспилотника зафиксировали у террористов ПЗРК "Оса" российского производства. Если они вывели этот ПЗРК в поле, то очевидно, что они совершали какое-то прикрытие. Возможно, заходила колонна, потому и не было никаких обстрелов", - пояснил Гай.

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Он заверил, что подобные колонны до сих пор периодически заходят в "Л/ДНР", пересекая украинско-российскую границу. И если на Донбассе наступила тишина - это значит, что террористы проводят определенные действия: возможно перебазирование, или же ротацию личного состава.

"А если была ротация, то сейчас посмотрим - пройдет два-три дня и они снова начнут стрелять", - подытожил офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке начали жаловаться на поголовное обнищание.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтГуманитарный конвой России
Персона
Мирослав Гай
Место
УкраинаДонецк
Объекты
АТОООСгуманитарная помощьНовости ДонбассаУкраинаРоссияКонфликт война
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
так у всу снаряды кончились)))))))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия славно пердолит росийскую армию на Донбасе-эксперты!война до полной победы! Россия проиграла войну в Украине- военные эксперты
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
война до полной победы! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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