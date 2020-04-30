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30 апреля • обновлено в 23:03
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Затевали провокации: СБУ разоблачила агитаторов Путина на Днепропетровщине

1.7т
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СБУ разоблачила в Днепропетровской области трех интернет-агитаторов, которые призывали украинцев к протестам против карантина во время грядущих майских праздников.

Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, анализ электронной переписки указывает на то, что действия злоумышленников координировались из России.

Целью агитаторов была дестабилизация социально-политической обстановки в Украине. Одного из них заставляли публиковать призывы к нарушению территориальной целостности Украины, угрожая депортацией матери, которая работает в Москве.

У злоумышленников провели обыски и изъяли используемое оборудование. Одному из интернет-агитаторов следователи СБУ уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Затевали провокации: СБУ разоблачила агитаторов Путина на Днепропетровщине

Пресс-служба СБУ

Затевали провокации: СБУ разоблачила агитаторов Путина на Днепропетровщине

Пресс-служба СБУ

Затевали провокации: СБУ разоблачила агитаторов Путина на Днепропетровщине

Пресс-служба СБУ

Как писал OBOZREVATEL, недавно СБУ остановила пророссийских интернет-агитаторов в Одессе, которые планировали провокации к 2 мая – шестой годовщине трагедии в Доме профсоюзов, где погибли 48 человек.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Днепр
Тег
Служба безопасности Украины
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Потихоньку всех крыс переловят !!! Сушите сухари !!!!
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наше сэбэу в поте лица имитирует кипучую деятельность по выявлению "ворогив". Правда, немного недоработали - надо было положить рядом с георгиевскими ленточками ещё портрет Путина, балалайку и АК-47. ))
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