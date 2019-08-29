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Затащил в сарай: под Черкассами вспыхнул секс-скандал с 6-летней девочкой

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В Золотоноше Черкасской области 79-летний мужчина напал на 6-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать.

Преступление произошло вечером 28 августа. Как стало известно, пенсионер затащил в сарай соседского ребенка, где начал развращать и пытаться изнасиловать. Об этом сообщил в Facebook Станислав Новик.

"Данное преступление случайно обнаружил сам отец девочки и передал злоумышленника в руки полиции", – уточнил он.

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Начальник пресс-службы ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко подтвердил OBOZREVATEL случай нападения на ребенка.

"Действительно такой факт был. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано. Уголовное производство открыто по ст. 152 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (изнасилование)", – сообщил он.

Добавим, что санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Затащил в сарай: под Черкассами вспыхнул секс-скандал с 6-летней девочкой

Facebook: Станислав Новик

Педофил напал на ребенка в Золотоноше

Педофил напал на ребенка в Золотоноше

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе Донецкой области суд приговорил к 14 годам педофила, нападавшего на девочек в возрасте 10-13 лет. До этого мужчина трижды был судим за преступления сексуального характера.

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Темы
Эксклюзив Криминал
Место
Украина Черкассы
Теги
педофилы криминал Национальная полиция Украины дети
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