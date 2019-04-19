Затащил в сарай: на Житомирщине педофил изнасиловал трехлетнего ребенка

В Житомирской области 18 апреля 32-летний мужчина изнасиловал трехлетнего ребенка.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на странице в Facebook, отметив, что преступник был ранее судим за кражи.

"Он завел его в сарай в селе... Что можно сказать о взрослом человеке, который изнасиловала малыша, что не может понять характер и значение совершаемых в отношении него позорных действий?" — написал он.

Иллюстрация Facebook Вячеслава Аброськина

Аброськин добавил, что предлагает создать открытый реестр, в котором бы указывались лица, ранее осужденные за половые преступления в отношении малолетних детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине в селе Песочин подростки заманили в заброшенное здание и изнасиловали маленького мальчика.

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