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Затащил в сарай: на Житомирщине педофил изнасиловал трехлетнего ребенка

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В Житомирской области 18 апреля 32-летний мужчина изнасиловал трехлетнего ребенка.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на странице в Facebook, отметив, что преступник был ранее судим за кражи.

"Он завел его в сарай в селе... Что можно сказать о взрослом человеке, который изнасиловала малыша, что не может понять характер и значение совершаемых в отношении него позорных действий?" — написал он.

Иллюстрация

Иллюстрация

Facebook Вячеслава Аброськина

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Аброськин добавил, что предлагает создать открытый реестр, в котором бы указывались лица, ранее осужденные за половые преступления в отношении малолетних детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине в селе Песочин подростки заманили в заброшенное здание и изнасиловали маленького мальчика.

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Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
там не реєстр потрібен, там примусова кастрація!!
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