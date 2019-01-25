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Затащил провизора в подсобку: в аптеке Харькова произошло жуткое преступление

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В одной из аптек Харькова в пятницу, 25 января, посетитель изнасиловал и ограбил девушку-провизора. Правоохранители за два часа после инцидента установили личность подозреваемого.

Как уточнили в пресс-службе областной полиции, информация о преступлении, которое произошло в аптеке на Салтовском Шоссе, 108, поступила около 17:45.

Неизвестный мужчина воспользовался отсутствием посетителей и напал на работницу, затащил ее в подсобное помещение, изнасиловал и забрал ее телефон.

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Затащил провизора в подсобку: в аптеке Харькова произошло жуткое преступление

facebook.com/KyivOperativ

Затащил провизора в подсобку: в аптеке Харькова произошло жуткое преступление

facebook.com/KyivOperativ

Затащил провизора в подсобку: в аптеке Харькова произошло жуткое преступление

facebook.com/KyivOperativ

"Во время отработки записей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в нападающему 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение ограбления. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания", — отметили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Отметим, в соцсетях появились фото задержанного мужчины.

Затащил провизора в подсобку: в аптеке Харькова произошло жуткое преступление

facebook.com/KyivOperativ

Затащил провизора в подсобку: в аптеке Харькова произошло жуткое преступление

facebook.com/KyivOperativ

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неподалеку метро "Выдубичи" посреди дня ограбили и изнасиловали женщину. С места преступления злоумышленник скрылся на автомобиле.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаХарьков
Теги
изнасилованиеграбежфотографииНациональная полиция Украины
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