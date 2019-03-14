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Затащил и изнасиловал: в Житомире случилось страшное ЧП с ребенком

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В Житомире полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка в одном из общежитий.

Как заявили в пресс-службе полиции, вечером 13 марта в отделение позвонил житель областного центра и сообщил о ЧП.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники которой, по словам заявителя, выяснили, что 59-летний житель общежития затянул 7-летнюю девочку в комнату и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Затащил и изнасиловал: в Житомире случилось страшное ЧП с ребенком
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Сейчас ребенку оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Подозреваемого задержали, соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 38-летний мужчина умышленно оголился перед 12-летней девочкой посреди вагона метро.

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