Затащил и изнасиловал: в Житомире случилось страшное ЧП с ребенком

В Житомире полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка в одном из общежитий.
Как заявили в пресс-службе полиции, вечером 13 марта в отделение позвонил житель областного центра и сообщил о ЧП.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники которой, по словам заявителя, выяснили, что 59-летний житель общежития затянул 7-летнюю девочку в комнату и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.
Сейчас ребенку оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Подозреваемого задержали, соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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