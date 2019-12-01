Затаились: террористы на Донбассе резко изменили тактику атак

За прошедшие сутки, 30 ноября, российские террористы четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. А уже 1 декабря было совершено один обстрел.

Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Facebook. Потерь среди украинских воинов не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новолуганского, российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Террористы на Донбассе резко изменили тактику атак Ua.news/112.ua

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали еще три обстрелы. В частности, неподалеку Водяного огонь велся из минометов калибра 82 мм, запрещенных Минскими договоренностям, у Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия.

"С начала этих суток (1 декабря – Ред.) один обстрел, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, российские оккупационные войска осуществили в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет", – говорится в посте.

Карта mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября российская оккупационная армия семь раз нарушила режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб один боец ВСУ.

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