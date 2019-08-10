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Засветились в "Одноклассниках": всплыли новые доказательства вторжения России на Донбасс

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В сети обнаружили новые фотографии российской бронетехники на Донбассе. Новейший танк ВС РФ Т-72БМ "спалил" один из жителей Енакиево (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).

Как сообщает "Инфорпост" некто Амельщенков Артем Сергеевич, проживающий в городе Енакиево Донецкой области, опубликовал на своей странице в социальной сети "Одноклассники" фотографию, сделанную в 2015 году, на которой он позирует возле российского танка Т-72БМ. Эта бронетехника не поставляется на экспорт и производится исключительно для нужд армии РФ.

Российский танк в Енакиево

Российский танк в Енакиево

"Информпост"

Место стоянки и съемки российского танка Т-72БМ в январе 2015 года находилось на северо-западе Енакиево, координаты 48°13′58″N, 38°11′1″E.

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Местоположение российского танка в момент съемки

Местоположение российского танка в момент съемки

"Информпост"

Бортовой номер 520 свидетельствует о том, что это - танк командира роты. В РФ танки с такими номерами были замечены в 35 ОМСбр Ростовской области. Техника именно этого российского подразделения неоднократно была замечена в боевых действиях на Донбассе еще в 2014 году.

На танке не закрасили бортовые номера

На танке не закрасили бортовые номера

"Информпост"

Танк относится к ростовской танковой бригаде ВС РФ

Танк относится к ростовской танковой бригаде ВС РФ

"Информпост"

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтеры InformNapalm нашли новые доказательства того, что Россия еще в 2014 году перекидывала на Донбасс свои военные комплексы 1Л259 "Зоопарк-1". Они изучили данные профиля в соцсетях спортсменки Марьяны Наумовой, которая публиковала фото российской техники.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор ООС Новости Донбасса Новости ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
И...? Почему бы РФ не могла поставлять Донбасским сепаратистам технику, боеприпасы и прочее снабжение??? Дуркаине ведь солярку поставляют.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Такое может переварить лишь мозг человека, пережившего майдан.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Ребят, это какой-то позор) Так вы воюете с регулярной армией РФ или речь только о подкидке оружия ополченцам которую даже Путен не отрицал?)
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