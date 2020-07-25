В Крыму из-за засухи почти исчезла река. Фото

Расследования 17:30, 25.07.2020 Обновлено: 17:39, 25.07.2020

На территории аннексированного Россией украинского Крыма почти пересохла река Кача.

Об этом в Twitter сообщила блогер RoksolanaToday&Крым. Она опубликовала фотографии реки, сделанные 24 июля 2020 года, показав последствия засухи на полуострове.

Река Кача.
Twitter / RoksolanaToday&Крым

Как отметила блогер, ранее уровень воды в реке был выше. RoksolanaToday&Крым также уточнила, что фото сняты в Бахчисарайском районе.

Река Кача.
Twitter / RoksolanaToday&Крым
Река Кача.
Twitter / RoksolanaToday&Крым
Река Кача.
Twitter / RoksolanaToday&Крым
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