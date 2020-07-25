В Крыму из-за засухи почти исчезла река. Фото
На территории аннексированного Россией украинского Крыма почти пересохла река Кача.
Об этом в Twitter сообщила блогер RoksolanaToday&Крым. Она опубликовала фотографии реки, сделанные 24 июля 2020 года, показав последствия засухи на полуострове.
Как отметила блогер, ранее уровень воды в реке был выше. RoksolanaToday&Крым также уточнила, что фото сняты в Бахчисарайском районе.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В Крыму из-за засухи местные "власти" признали, что не могут справиться с подачей воды.
В Симферополе из кранов в домах течет ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом. Оккупанты пожаловались, что воды в городе хватит до ноября.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не будет поставлять в Крым воду, поскольку это проблема России как государства-оккупанта, она сама должна нести за это ответственность.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что поставки воды в оккупированный Россией Крым могут возобновить только после того, как полуостров вновь станет украинским.
Президент Владимир Зеленский также выступил против подачи воды.