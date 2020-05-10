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11 мая • обновлено в 01:03
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Эколог рассказал о пагубных последствиях засухи в Крыму

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В аннексированном Россией украинском Крыму из-за засухи за первые четыре месяца 2020-го в 5-6 раз участились пожары по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ Григорий Прокопов, передают "Крым Реалии". Пожары делают деревья в лесу слабее, подчеркнул он, из-за чего они больше подвержены вредителям.

"Этот год выдался очень засушливым. Сухая подстилка в лесу, войлок на степных участках вспыхивают и огонь разносится ветром моментально. Ситуацию осложняет поведение наших сограждан. Прежде всего – костры в лесу. Несмотря на режим самоизоляции, эта проблема остается актуальной", – отметил эколог.

В огне, как добавил он, гибнут представители фауны, в особенности вьющие гнезда птицы.

"Это – жаворонки, журавли-красавки, дрофы. В массе гибнут насекомые, грызуны, пресмыкающиеся, которые являются их пищевой базой. Бытует стереотип, что палы помогают бороться с клещами, а появляющаяся после пала свежая зелень лучше для выпаса скота. Здесь есть ряд нюансов и такие палы недопустимы, но ситуацию в степи практически никто не контролирует", – рассказал Прокопов.

Пожары в Крыму. Иллюстрация

Пожары в Крыму. Иллюстрация

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на аномально теплую зиму, летом 2020 года в Украине прогнозируют жару. Однако, по прогнозу климатолога Надежды Максименко, также высока вероятность потопов на территории страны.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Экология Новости Крыма Крым без воды Крым пожар Засуха погода
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