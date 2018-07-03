Засуха в Крыму: марионетку Кремля поставили на место

Претензии оккупационных властей Крыма к Украине из-за засухи абсолютно беспочвенны, поскольку Киев не обязан поставлять воду на аннексированный Россией полуостров.

Об этом в эфире ObozTV заявила блогер и журналист Лариса Волошина, комментируя заявление так называемого главы Крыма Сергея Аксенова о миллионных убытках.

"Аксенов на каком основании это считает? Северо-Крымский канал является инженерным сооружением, и даже если они считают, что Крым – это российская территория, то Украина как отдельное государство не обязано поставлять воду в другое государство", - отметила она.

По ее словам, о каких-либо нарушениях можно было бы говорить, если бы речь шла о реке.

"Но это инженерное сооружение. С какой кстати господин Аксенов, который, надеюсь, не из тех, кто не признает аннексию, потому что, когда он говорит, что перекрытие Северо-Крымского канала наносит убытки Крыму, то он фактически не признает оккупации Крыма. Фактически, он говорит, что Украина и Крым являются единым государством. Это странно для господина Аксенова, но я все-таки приветствую такой ход его мыслей", - подчеркнула журналист.

При этом Волошина добавила, что проблема в этом вопросе таки существует.

"Если мы говорим о том, что Крым обезвоживается, то это проблема для нас. Нам придется потратить огромные средства, чтобы возродить почвы и воду в Крыму", - констатировал она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова.