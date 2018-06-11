ЧП с поездом на Львовщине: выяснилось, что произошло

Застрявший из-за украденных проводов в Самборе во Львовской области поезд Киев-Трускавец уже отправился в путь.

Об этом OBOZREVATEL рассказали на железнодорожном вокзале города Самбор.

"Поезд выехал в 9.40. Действительно, он остановился из-за проблем с электропроводами, их украли. Там работали наши энергетики, движение уже восстановлено", - сообщил дежурный по вокзалу.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже с 1 января 2019 года между Украиной и Румынией начнут курсировать поезда, которые будут отправляться из Черновцов в румынскую Сучаву.