Застрелился на глазах у жены: выяснились страшные подробности гибели Тымчука

В день гибели народный депутат Украины Дмитрий Тымчук был в депрессии и застрелился на глазах у жены.

Об этом свидетельствуют материалы расследования. В них же указано, что Тымчук достал пистолет и угрожал себя убить, а сожительница пыталась его остановить до последнего.

Около 12:00 Тымчук все же застрелился. В этот момент жена была возле нардепа. Она отметила, что до самоубийства Тымчук злоупотреблял спиртным, а в день гибели начал пить уже с утра. Он отказался ехать на работу.

При этом в последнее время Тымчук часто говорил о суициде.

"О происшествии женщина сообщила другу и помощнику нардепа. О конфликтах и долговых обязательствах погибшего ей ничего неизвестно", – говорится в материалах следствия.

Похороны Дмитрия Тымчука Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

Правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.

Гражданская жена Тымчука рассказала, что в последние дни нардеп был угнетен и говорил, что устал.

Выяснилось, что Тымчук проживал в доме на 25-м этаже и попасть в квартиру было невозможно для посторонних, поскольку на выходе из лифта была установлена дверь с замком, ключи от которого были только у владельцев жилья. Большинство жильцов дома не знали, что в их подъезде проживает нардеп, а имя Дмитрий Тымчук им ни о чем не говорило.

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