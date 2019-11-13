В центре Донецка застрелили двух человек: раскрыты первые подробности

В центре оккупированного Донецка убили двоих местных жителей. Их тела с пулевыми ранениями 12 ноября были найдены в Ворошиловском районе города.

Об этом сообщают террористические ресурсы, со ссылкой на информацию пресс-службы "МВД ДНР".

Отмечается, что подозреваемого установили по горячим следам.

В "ДНР" произошло двойное убийство glas.ru

"В дежурную часть Ворошиловского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении двух трупов горожан с пулевыми ранениями. Правоохранители по горячим следам установили подозреваемого", – говорится в информации.

Злоумышленнику уже выдвинули обвинения в совершении двойного убийства. При этом о подробностях случившегося в террористическом силовом ведомстве не сообщают.

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе во время обстрела был ликвидирован террорист из так называемой ДНР Владимир Юрченко. Об этом в Telegram сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц". По его словам, "боевик сходил на концерт Кобзона за 200 рублей".

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