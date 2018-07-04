Застрелили и закопали: на Сумщине произошло жестокое тройное убийство

В Сумской области застрелили троих жителей Запорожской области, перевозивших в Россию запчасти к сельскохозяйственной технике.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, рассказав детали спецоперации, в ходе которой были задержаны подозреваемые.

"В Краснопольском районе Сумской области 2 июля 2018 были обнаружены заброшенные автомобили Renault Trafic и Volkswagen LT, в салоне которых были следы крови, а вблизи найдено 11 стреляных гильз. Во время осмотра транспортных средств изъяты документы, принадлежащие трем жителям Запорожской области. В то же время в озере, недалеко от с. Лозовое Краснопольского района обнаружено большое количество мужской одежды, в том числе с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы, которые имеют отношение к трем вышеупомянутым лицам", – написала Сарган.

Прокуратура и Национальная полиция начали спецоперацию, чтобы установить обстоятельства.

"Как выяснилось в ходе следствия, трое жителей Запорожской области, 1982, 1984 и 1978 года рождения, в тот день планировали перевезти вне пункта пропуска в Краснопольском районе на территорию Российской Федерации запчасти к сельскохозяйственной технике. Со 2 июля 2018 на связь с родственниками они не выходили", – отметила она.

В результате, 3 июля был задержан 41-летний житель пгт. Краснополье и 36-летний сумчанин. Правоохранители собрали доказательства в их причастности к исчезновению людей и завладению их имуществом.

"Во время неотложного обыска в автомобилях "УАЗ 452Д" и "Ауди 100", принадлежащих задержанным, выявлено 3 золотых и 1 серебряную цепочки, пустые и полные бутылки из-под уксуса, гильзы и пули разного калибра. Кроме того, в одном транспортном средстве разбиты два боковых и лобовое стекло, в салоне - многочисленные потеки и наслоения крови. Родственники жителей Запорожской области подтвердили, что изъятые ювелирные изделия принадлежат пропавшим", – добавила Сарган.

В доме одного из знакомых задержанного также нашли запасные части к транспорту, которые, предположительно, перевозили мужчины. Пропавших искали около 100 человек. 4 июля были найдены 4 мобильных телефона мужчин, а позже около Краснополья обнаружились три трупа с огнестрельными ранениями. Они были закопаны в поле с подсолнечником.

"Задержанным уже готовится сообщение о подозрении по п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство трех человек из корыстных побуждений) УК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания. Прокуратура будет настаивать на их содержании под стражей. Вместе с тем, устанавливаются другие лица, которые также могут быть причастны к убийству. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – резюмировала Сарган.

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