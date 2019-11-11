Застреленный защитник имел серьезную информацию по делу Вороненкова – адвокат Добош

Адвокат Святослав Пархоменко, которого застрелили 10 ноября в Житомирской области, имел доступ к серьезной информации, которая могла полностью "развалить" версию следствия по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил адвокат Владислав Добош, который вместе с Пархоменко являются защитниками подозреваемых по резонансному делу.

Адвокат Влад Добош

Добош считает, что сейчас нельзя с полной уверенностью утверждать, что та или иная версия гибели Пархоменко является верной.

"Я только знаю одно: охота – очень удобное место. И у нас убийства людей на охоте, которые маскируются под несчастные случаи и т.д., не редкость", – добавил защитник.

Он также сообщил, что Святослав Пархоменко имел доступ к серьезным источникам информации, которая серьезно влияла на ход дела.

"Святослав не был номинальным, назначенным адвокатом – он действительно боролся за подзащитного, докапывался до правды. Качественно делал свою работу. И учитывая, что имел определенный доступ к серьезным источникам информации по делу об убийстве Вороненкова… Поэтому мы знали больше, чем следствие давало в суде. Эта информация разваливала бредовую версию следствия. И потому я ничего не исключаю", - рассказал Влад Добош.

Адвокат также сообщил, что 12 ноября должно состояться очередное судебное заседание по резонансному делу о расстреле в Киеве экс-депутата Госдумы РФ.

"Завтра будет очередное заседание, на котором должны продолжать исследовать доказательства. А вчера мне сообщили, что произошло со Святославом", - добавил Добош.

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