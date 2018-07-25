Заставят уважать мощь украинских воинов: ВСУ показали работу "грозы врагов"

Украинцам показали отработку умений снайперских подразделений.

На официальной странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook опубликовали актуальное видео тренировок, которые происходят во всех общевойсковых бригадах ВСУ.

"Кропотливая, очень тонкая работа, результатом которой является снайпер-профессионал, именно тот, кто заставит российского оккупанта уважать мощь и мастерство украинских воинов. Задача снайпера - стать грозой врага, снайперы Вооруженных Сил Украины таковыми и являются. Вместе к победе!", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, снайпер ликвидировал двух террористов на Донбассе.