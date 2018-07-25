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Заставят уважать мощь украинских воинов: ВСУ показали работу "грозы врагов"

2.5тЧитать новость на украинском

Украинцам показали отработку умений снайперских подразделений.

На официальной странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook опубликовали актуальное видео тренировок, которые происходят во всех общевойсковых бригадах ВСУ.

"Кропотливая, очень тонкая работа, результатом которой является снайпер-профессионал, именно тот, кто заставит российского оккупанта уважать мощь и мастерство украинских воинов. Задача снайпера - стать грозой врага, снайперы Вооруженных Сил Украины таковыми и являются. Вместе к победе!", - говорится в сообщении.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"именно тот, кто заставит российского оккупанта уважать мощь и мастерство украинских воинов." Спасибо. поржал
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