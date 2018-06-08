Заставляли рыть себе могилу: на Винниччине проучили обидчиков АТОшника

В Винницкой области двоих мужчин, которые издевались над ветераном АТО на Донбассе Александром Дяком и принуждали рыть себе могилу, заставили на коленях просить у него прощения.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Козятинской ассоциации участников АТО Олег Пявка, бывший военный, по его словам, обидчиков простил.

"Получил денежную компенсацию. Между тем, пообещали всячески заботиться о его безопасности и в будущем ему помогать", – написал он.

Ранее местное издание Kazatin сообщило, что Дяку, который только вернулся с полигона после переподготовки по повышению боеготовности, и искал любую оплачиваемую работу, двое мужчин предложили поработать на новостройке в селе Сигна за 200 гривен в день.

За первый день он получил оплату, во второй его зверски избили, пытали, запугивали, волокли без сознания за ноги по земле, набрасывали на шею петлю, заставляли копать себе яму.

"Все это проводилось под морально-психологическим давлением, под лозунгом "Не убили тебя в АТО, добьем мы". Обратился в полицию через пару дней. Правоохранители заявление приняли", – написало издание.

Позже в полиции подтвердили, что Дяка на самом деле избили и открыли уголовное производство по статье "Легкие телесные повреждения".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве врач отказалась спасать онкобольного АТОшника.