"Заставляли копать могилу": боец ВСУ рассказал об издевательствах в "Л/ДНР"

В конце августа 2014 года последние защитники Саур-Могилы оставили курган, из них один отряд попал в Иловайский котел, а бойцы второго оказались в плену.

Алексей Кириченко, который попал к террористам после отступления с Саур-Могилы, рассказал подробности LIGA.net.

Он просидел в плену три 3,5 года. Сначала он попал в "подразделение" террориста с позывным Матвей. Военного за все время около 10 раз переводили в разные "локации", из которых была исправительная колония.

"Как только попал в плен, меня вывели и сказали: "Копай могилу". Я спросил – где? Удивились моему спокойствию. Ждали, наверное, другой реакции, что плакать начну", – рассказал он.

По словам Алексея, террористы много раз его допрашивали, а физических пыток к нему не применяли, хоть и угрожали.

"В Комсомольске ко мне приставили бывшего следователя милиции Мишу. Странный "допрос". Спрашивал о друзьях в Facebook. Позже были пытки, но не физические. "Миша сказал остальным, что не рекомендует применять пытки. Сидел с мешком на голове. Угрожали отрезать пальцы. Расстреливали холостыми. И удивлялись все время, почему я такой спокойный. Допросы длились по шесть часов. Если бы хотели сломить, то растерзали бы", – добавил он.

Алексей Кириченко

Алексей также рассказал, что первые полгода до передач для пленных были большим кладом спички, потому что они служили вместо зубочисток, зеленка и сигареты.

"Эти спички были такие потрепанные-потрепанные, им уже по два-три месяца, но ребята их прятали где-то в матрасах", – рассказал он.

Среди работ их заставляли мыть туалеты и бочки от солярки. А до того, как Алексей попал в плен, военных заставляли собирать трупы у аэропорта, которые уже два месяца пролежали. А стричься приходилось зажигалкой. Связи с внешним миром у пленных не было. По словам Алексея, ему помогли молитва и медитация не сдаться.

"Когда словишь эту волну, она зашвыривает человека на очень высокий энергетический уровень. Вот представьте, в камере +8°C, ребята спят под всеми покрывалами, какие только есть. А я сижу обложенный учебниками. Тут и английский, и немецкий, и еще какие-то интересные книги, чтобы мозг переключать. Мне интересно! Меня прет", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы батальона "Донбасс-Украина" захватили в плен трех террористов.