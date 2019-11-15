Охраннику скандального приюта "Світанок" избрали меру пресечения

Малиновский районный суд Одессы избрал меру пресечения для охранника, которого подозревают в пытках детей в приюте "Світанок". Сотрудника частного агентства безопасности "Центр" отправили под круглосуточный домашний арест.

Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Малиновского районного суда.

По версии следствия, в конце июля 2019 года воспитанники приюта "Світанок", 15-летний мальчик и 13-летняя девочка, вступили в половую связь с использованием презерватива.

Об этом узнала воспитатель учреждения, которая вызвала представителей охранного агентства. Один из них решил наказать детей за половой акт. Он приказал мальчику дать ему использованный презерватив, разрезал его пополам, а после, угрожая электрошокером, заставил детей несколько минут жевать средство контрацепции.

Охранника приюта "Світанок" отправили под домашний арест Малиновский суд Одессы

Затем охранник приказал детям зайти в душевую, где начал их бить ремнем. В это время пока не установленный следствием человек поливал мальчика и девочку холодной водой.

Далее подозреваемый, угрожая электрошокером, заставил детей взять книги и исполнять физическое упражнение "планка". Дети просили прекратить издевательства, но мужчина не реагировал.

Отметим, что охраннику за издевательства над детьми грозит до 5 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, полиция и прокуратура нагрянула с обысками в офис агентства безопасности "Центр", сотрудники которого охраняли детское учреждение. Расследование по факту издевательств над детьми в одесском приюте "Світанок" под свой контроль взял Офис генпрокурора. Дело ведет полиция Одесской области и Государственное бюро расследований.

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