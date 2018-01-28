Заставили принять гражданство: Россия отказалась выдать Украине крымчанина

Россия официально отказала Украине в выдаче заключенного крымчанина Андрея Лугина.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Так, российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем официальном ответе на запрос Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской утверждает, что перевести Лугина для отбывания наказания в Украине невозможно, поскольку он якобы имеет российское гражданство.

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При этом, по информации жены крымчанина Ирины Лугиной, ее супруг не получал российский паспорт и имеет только украинское гражданство.

Лугин был осужден украинским судом до начала оккупации Крыма по ст. 93 и 257 УК Украины.

"После захвата Крыма его вывезли в российскую колонию в Мордовии, что является военным преступлением согласно ч. 1 ст. 49 IV Женевской конвенции от 12 августа 1949 года", - отмечает Крымская правозащитная группа.

Напомним, ранее суд оккупантов в Крыму отказался отпустить 76-летнего крымчанина с болезнью Паркинсона.