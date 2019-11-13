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13 ноября • обновлено в 10:54
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Заснула и не проснулась: в "Артеке" внезапно погибла девочка из России

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В оккупированном Крыму умерла 15-летняя девочка из Махачкалы, отдыхавшая в международном детском лагере "Артек".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти, сообщила пресс-служба ведомства.

"Предварительно установлено, что вчера вечером (12 ноября. - Ред.) школьница легла спать и сегодня утром (13 ноября. - Ред.) была обнаружена мертвой", - говорится в пресс-службе.

Авто СК

Авто СК

Пресс-служба СК

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На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти школьницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в "Артеке" погиб приехавший на отдых из Санкт-Петербурга 12-летний мальчик.

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Место
Украина
Тег
Крым
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