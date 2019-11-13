Заснула и не проснулась: в "Артеке" внезапно погибла девочка из России

В оккупированном Крыму умерла 15-летняя девочка из Махачкалы, отдыхавшая в международном детском лагере "Артек".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти, сообщила пресс-служба ведомства.

"Предварительно установлено, что вчера вечером (12 ноября. - Ред.) школьница легла спать и сегодня утром (13 ноября. - Ред.) была обнаружена мертвой", - говорится в пресс-службе.

Авто СК Пресс-служба СК

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти школьницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в "Артеке" погиб приехавший на отдых из Санкт-Петербурга 12-летний мальчик.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!