"Заслуживает доверия": адвокат прокомментировал причастность ГБР к давлению на судей

Заявление директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и руководителя Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка о причастности Государственного бюро расследований к давлению на членов Высшей квалификационной комиссии судей выглядит убедительно. Хотя в самом ГБР это вряд ли признают.

Такое мнение в своем блоге на "Украинской правде" высказал Игорь Головань, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры".

"Государственное бюро расследований заняло достойное место в представленной Артемом Сытником и Сергеем Горбатюком схеме. Нет сомнений, что работники ГБР и другие фигуранты видео в течение следующих дней и месяцев скажут много правильных слов о презумпции невиновности, допустимости доказательств, а также необходимости строгого соблюдения процессуальных норм", - отметил Головань.

"Также нет сомнений, что опубликованные Артемом Сытником и Сергеем Горбатюком материалы куда больше заслуживают доверия, чем и голословный бред, который так нравится расследовать "ДБРовцам", - добавил он.

Напомним, на днях в здании Окружного административного суда Киева прошли обыски в рамках уголовного дела о вмешательстве председателя суда Павла Вовка и четырех его подчиненных в работу ВККС и органов власти. В частности, Вовк подозревается в причастности к принятию в ручном режиме определенных решений об увольнении одних членов ВККС и назначении других. Для давления на "неудобных" членов ВККС, по информации Сытника, задействовалось ГБР.

Полное видео брифинга Сытника и Горбатюка:

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