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19 февраля • обновлено в 12:24
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Заскучал по мирной Украине: на Донбассе поймали террориста "ЛНР"

2.1т
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На одном из блокпостов на Луганщине воины Национальной гвардии Украины задержали местного жителя, который был членом незаконных вооруженных формирований оккупантов.

Как сообщается на сайте МВС, военнослужащие подразделения НГУ в ОТГ "Север" обнаружили подозрительную личность, которая пыталась пересечь блокпост вблизи Городища.

Задержание террориста

Задержание террориста

"24 канал"

В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года был отмечен, как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию.

В итоге мужчину доставили в Беловодское отделение полиции ГУ Национальной полиции в Луганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января в Киеве правоохранители задержали террориста "ДНР", который в ночь с 24 на 25 января стрелял в полицейских и ранил 25-летнего участкового офицера.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Национальная гвардия
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