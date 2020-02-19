Заскучал по мирной Украине: на Донбассе поймали террориста "ЛНР"

На одном из блокпостов на Луганщине воины Национальной гвардии Украины задержали местного жителя, который был членом незаконных вооруженных формирований оккупантов.

Как сообщается на сайте МВС, военнослужащие подразделения НГУ в ОТГ "Север" обнаружили подозрительную личность, которая пыталась пересечь блокпост вблизи Городища.

Задержание террориста "24 канал"

В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года был отмечен, как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию.

В итоге мужчину доставили в Беловодское отделение полиции ГУ Национальной полиции в Луганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января в Киеве правоохранители задержали террориста "ДНР", который в ночь с 24 на 25 января стрелял в полицейских и ранил 25-летнего участкового офицера.

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