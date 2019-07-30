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"Зашьют и все!" На Ивано-Франковщине произошла чудовищная трагедия с ребенком. Фото 18+

1.7т Читать материал на украинском

В городе Калуш Ивано-Франковской области качелями зацепило маленькую девочку, в результате чего она получила удар по голове.

"На детской площадке на ул. Тихого, 1 мужчина качелями ударил мою дочь. Ребенок сейчас находится в реанимации", - написала мама девочки Мария Ладыченко в Facebook.

Женщина пояснила, что с детьми гуляла на площадке и ребенок захотел покачаться на качелях, она отвернулась за младшим сыном, потому что он бежал к дороге когда услышала крик.

Ребенка ударило качелями

Ребенка ударило качелями

Мария Ладыченко, Facebook

Ребенка ударило качелями

Ребенка ударило качелями

Мария Ладыченко, Facebook

Ребенка ударило качелями

Ребенка ударило качелями

Мария Ладыченко, Facebook

"Надо смотреть с какой скоростью качать ребенка, когда там там еще детки кроме моих. Он еще и нецензурно меня обзывал, ничего, мало не покажется зашьют и все, сели с женой в машину и уехали", - добавляет женщина.

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Ладыченко отметила, что заявление в полицию на мужчину уже написала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном городе Бердянск 4-летний ребенок упал прямо на бетон с горки, в результате чего был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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CARGO 100
CARGO 100
"Надо смотреть с какой скоростью качать ребенка, когда там там еще детки кроме моих." Дура, за ребёнком своим смотреть надо, если их двое - за обоими ...
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