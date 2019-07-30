"Зашьют и все!" На Ивано-Франковщине произошла чудовищная трагедия с ребенком. Фото 18+

В городе Калуш Ивано-Франковской области качелями зацепило маленькую девочку, в результате чего она получила удар по голове.

"На детской площадке на ул. Тихого, 1 мужчина качелями ударил мою дочь. Ребенок сейчас находится в реанимации", - написала мама девочки Мария Ладыченко в Facebook.

Женщина пояснила, что с детьми гуляла на площадке и ребенок захотел покачаться на качелях, она отвернулась за младшим сыном, потому что он бежал к дороге когда услышала крик.

Ребенка ударило качелями Мария Ладыченко, Facebook

Ребенка ударило качелями Мария Ладыченко, Facebook

Ребенка ударило качелями Мария Ладыченко, Facebook

"Надо смотреть с какой скоростью качать ребенка, когда там там еще детки кроме моих. Он еще и нецензурно меня обзывал, ничего, мало не покажется зашьют и все, сели с женой в машину и уехали", - добавляет женщина.

Ладыченко отметила, что заявление в полицию на мужчину уже написала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном городе Бердянск 4-летний ребенок упал прямо на бетон с горки, в результате чего был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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