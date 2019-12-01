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1 декабря • обновлено в 06:12
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"Засевают" Донбасс минами: боец ВСУ раскрыл новую подлость оккупантов Путина

1.8т
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Террористы "Л/ДНР" на Донбассе активно "засевают" жилые зоны противопехотными минами.

Как рассказал в Facebook боец ОС Харитон Старский, мины, которые используют российские оккупанты, никогда не изготавливались в Украине, что является очередным доказательством против Кремля.

"Знаете, что такое "русский мир"? Это засевать противопехотными минами зеленку, где местные выпасают коз или ходят по грибы. Как мы уже неоднократно наблюдали", – написал он.

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"Единственное, что способно сдержать колорадов – это адекватный ответ наших гвардейцев. В таких случаях террористы ловят плачульку и замолкают", – отметил боец.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боец ВСУ рассказал, как российские войска на Донбассе обстреливают позиции украинских войск, прикрываясь местными жителями.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Что-то ни одна коза на выпасе не подорвалась, одни только долб@ёбы ВСУ ...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Знаете, что такое дeбилы? Это когда день за днем на минах исключительно на своих же позициях, подрываются те самые укpoсвoлoчи, что вещают о том, что Донбасс минируют российские военные. Вот только тех мифических военных окромя ваших oбдoлбышeй, сторонние зарубежные наблюдатели так и не нашли.
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