Защитники Украины дали мощный отпор войскам России на Донбассе: детали боев
Во вторник, 9 июня, российско-оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции защитников Украины на Донбассе.
Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, террористы применили запрещенные минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, но в результате боев никто из украинских военных не пострадал.
Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Новолуганское, Новотошковское, Шумы и Хутор Вольный.
"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в сводке.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как иностранные наемники, поверившие России, расплачиваются за свои кровавые преступления на Донбассе.