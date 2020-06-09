Защитники Украины дали мощный отпор войскам России на Донбассе: детали боев

Во вторник, 9 июня, российско-оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции защитников Украины на Донбассе.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, террористы применили запрещенные минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, но в результате боев никто из украинских военных не пострадал.

Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Новолуганское, Новотошковское, Шумы и Хутор Вольный.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в сводке.

Карта ООС 9 июня Минобороны

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как иностранные наемники, поверившие России, расплачиваются за свои кровавые преступления на Донбассе.

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