"Защитнички": в сети показали ужасающие кадры с разрушенной Луганщины

В сети показали, до чего довели террористы "ЛНР" город Первомайск на Луганщине.

Так, местный житель опубликовал соответствующие видео.

В частности, можно увидеть разграбленные и разрушенные помещения шахты "Первомайская-Западная", местного ДЕПО и ПТУ №74.

"Все началось в 2014-м. Пришли так называемые "защитнички", вырезали кабеля, вывозили двигатели, все ценное поснимали. Когда люди уехали или сидели в подвалах, они здесь орудовали, как хотели, вывезли все. А все остальное уже местные подбирают", – рассказал автор.

По его словам, в таком состоянии находится большинство предприятий в городе Первомайске Луганской области.

Он подчеркнул, что большинство повреждений принесла не война, а безразличие власти и халатность руководителей.

"Местные жители режут на металл станки и целые цеха, в то время как "предприимчивые люди" зарабатывают, принимая металл", - говорится в описании к видео о разворованном ДЕПО.

Как сообщал "Обозреватель", в ноябре 2014 года боевики обстреляли ГП "Первомайскуголь" в Луганской области, в результате взрыва снаряда была разбита шахта "Первомайская".