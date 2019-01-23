Защита Зайцевой пытается замять дело: всплыл вопиющий факт

Защита Алены Зайцевой, устроившей смертельное ДТП в Харькове, хочет договориться с пострадавшими об отказе от обвинений.

Об этом рассказала Оксана Евтеева, которая чудом осталась жива после трагедии. Девушка отметила, что с ней связывались адвокаты Зайцевой, передает Newsroom.

"Через адвоката предложили помощь взамен на какие-то услуги. Мы думаем, что речь должна была пойти об отказе от обвинений. Они ни в чем не раскаиваются, а хотят, чтобы все поскорее закончилось, в то время как моя реабилитация длится второй год", – сообщила она.

Также на суде отец Евтеевой Игорь Берченко рассказал, что вести о трагедии застали его дома.

"В тот вечер я просто стоял и брился, когда вдруг забежала жена и сказала о том, что произошло. Мы сразу взяли такси и поехали искать наших девочек. В тот момент старшая дочь находилась на операции. По фотографии медики опознали девочек и сказали, что Диану тоже оперируют. Мы пытались узнать, что с Сашей, но вскоре подошел полицейский и сказал, что мужа Оксаны больше нет", – рассказал он.

Алена Зайцева ТСН

Мужчина отметил: его семья не верит, что Зайцева раскаялась в содеянном.

"По 50 тысяч гривен мы получили 10 и 16 ноября, но Диана умерла раньше, 26 октября. Деньги пришли от некой Ивановой. Моя жена встретилась с ней и попросила номер карты, чтобы вернуть деньги. Та спокойно написала его", – рассказал Берченко.

Он поделился, что долго не сообщал своей дочери о гибели ее мужа и сестры в ДТП.

"Сначала мы сказали, что Саша в командировке. Оксаночка хотела позвонить ему, но мы говорили, что у нас забрали телефоны. Потом врачи сделали укол, и мы обо всем рассказали", – добавил Игор Берченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на ул. Сумской в Харькове авто Зайцевой и Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью свыше 100 км/час.

Раскрыты скандальные подробности о наркотиках в деле Зайцевой.

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