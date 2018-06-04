"Она голодает!" У Савченко оправдались за детектор лжи

Экспертиза с применением полиграфа, которая подтвердила наличие у народного депутата Надежды Савченко намерений насильственного свержения власти, была проведена некорректно.

Об этом OBOZREVATEL заявил адвокат Савченко Александр Шадрин. По его словам, вопросы были заданы неточно, а Надежда могла реагировать на них неправильно из-за голодовки.

"Во-первых, вопросы были построены неправильно. Полиграф реагирует на вопросы по событиям, которые были. А тут спрашивали гипотетически, о подготовке каких-то событий. Поэтому полиграф реагировал на них неверно. Во-вторых, вопросы были очень длинные, сложноподчиненные предложения на три-четыре строчки, что не позволяет дать ответ. В-третьих, проверку на полиграфе не смогли провести до конца из-за голодовки и плохого состояния Савченко. И поскольку она голодает, организм тоже может неправильно реагировать", - отметил Шадрин.

Он подчеркнул, что защита просит провести экспертизу, когда Савченко будет выведена из голодовки.

"Также у нас есть сомнения в объективности этого исследования, потому что высшие чины ГПУ, СБУ могли воздействовать на специалистов, которые проводили проверку", - заявил Шадрин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней. 15 мая суд продлил меру пресечения до 13 июля.

Нардеп объявила голодовку 23 марта, после чего прервала ее для прохождения допроса на полиграфе. 16 апреля она возобновила голодовку.

Ей вменяют сговор с Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.