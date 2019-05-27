"Защищаю "республику": террорист "ЛНР" открыто признался, что воюет на Донбассе ради денег

Террорист "ЛНР" Роман Озерный признался, что пошел воевать в рядах российских оккупантов ради денежного вознаграждения.

Кроме того, он рассказал, что его бабушка получает украинскую пенсию на мирной территории, поскольку вознаграждения за преступную деятельность на Донбассе ему не хватает. Откровениями боевик поделился на странице одного из террористических сообществ в сети. Скриншот его поста разместил на личной странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Я – обычный военнослужащий, который еще, слава Богу, пока не числится на сайте "Миротворец". О том, что я воюю и защищаю идеи молодой "республики", знают не так много людей, что, в свою очередь, позволяет моей бабушке ездить и получать заслуженную в Украине пенсию. Так как, сами понимаете, денег постоянно не хватает, да и лишними они явно не будут", – пишет террорист Озерный.

Признание террориста "ЛНР" Facebook Анатолия Штефана

"Но суть не в этом. Я хочу понять, зачем снимать получение денежного довольствия на камеру? Я, Озерный Роман, военнослужащий доблестной 4 бригады "народной милиции "ЛНР", состою на должности деловода 16 БТРО, получил денежное довольствие за период службы с марта по апрель", – продолжил он раскрывать "кухню" оккупантов.

В свою очередь, Штефан с иронией отреагировал на признания военного преступника и призвал рассказывать о преступлениях всех, кто принимает участие в войне против Украины.

"Благодарность" объявляется оккупационному командованию 4 ОМСБР 2 АК при содействии правоохранительных органов Украины в фиксации представителей оккупационных войск и создании доказательной базы участия в боевых действиях, работе на оккупационные войска и получения за это денежных средств. "Дырляндия", пока дело за вами!" – пишет офицер ВСУ.

Террористы "Л/ДНР" "Зеркало недели"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший командующий Операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей воюют около 35 тысяч кадровых российских военных.

Кроме этого, один из экс-главарей "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин признал, что за "Л/ДНР" воюют исключительно контрактники, готовые убивать даже своих за деньги.

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