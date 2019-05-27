"Защищала Трампа и помогала Соросу": Джулиани раскрыл интриги экс-посла США в Украине

Экс-посол США в Украине Мари Йованович участвовала в грязной дискредитационной кампании против американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, она отстаивает интересы миллиардера Джорджа Сороса. Об этом рассказал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани в интервью "Цензор. НЕТ".

"В той или иной мере она (Йованович. – Ред.) будет работать на Сороса. Все, что я могу сказать, – это то, что я о ней слышал. А именно – что ее посольство было плотно замешано в розыске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в кампании Трампа. Еще они были плотно вовлечены в помощь Соросу (включая блокирование одного из кейсов, который мог бы ему навредить), и в этом деле представителем были она и Джордж Кент. Собственно, они и подготовили всю эту историю со специальным прокурором", – говорит он.

Рудольф Джулиани "Цензор. НЕТ"

Джулиани добавил, что все эти события развивались до того, как Йованович получила за них свое вознаграждение в виде должности посла США в Украине. Адвокат подчеркнул, что люди, работающие против Трампа, свели итоги своих происков воедино, а затем использовали информацию как способ защитить Сороса.

"Это выглядит ужасно. Ведь если мы читаем вам лекции по коррупции, то нельзя чтобы на этом фоне у нас сидел наш собственный коррупционер", – возмутился Джулиани.

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