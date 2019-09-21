Защищал Украину на Донбассе: стало известно о трагической смерти воина ВСУ

В больнице Польши скончался украинский военный, участник боевых действий на Донбассе Николай Гладий.

Об этом сообщается на странице в Facebook 53-й отдельной механизированной бригады, в составе которой воин выполнял боевые задачи в АТО и во время операции ООС.

Информации о том, по какой причине военный находился в больнице и что стало причиной смерти, пока нет.

Погиб воин ВСУ РБК-Украина

Известно, что он родился в 1973 году и был родом из Долгого Войнилова Ивано-Франковской области. Мужчину похоронят в родном селе в Верхнянской ОТГ.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины заняли стратегически важные позиции около оккупированной боевиками Горловки. В день захвата позиций бойцы на передовой отбили 13 вражеских атак

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