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21 сентября • обновлено в 17:08
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Защищал Украину на Донбассе: стало известно о трагической смерти воина ВСУ

2.7т Читать материал на украинском

В больнице Польши скончался украинский военный, участник боевых действий на Донбассе Николай Гладий.

Об этом сообщается на странице в Facebook 53-й отдельной механизированной бригады, в составе которой воин выполнял боевые задачи в АТО и во время операции ООС.

Информации о том, по какой причине военный находился в больнице и что стало причиной смерти, пока нет.

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Погиб воин ВСУ

РБК-Украина

Известно, что он родился в 1973 году и был родом из Долгого Войнилова Ивано-Франковской области. Мужчину похоронят в родном селе в Верхнянской ОТГ.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины заняли стратегически важные позиции около оккупированной боевиками Горловки. В день захвата позиций бойцы на передовой отбили 13 вражеских атак

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Польша
Теги
ООС Новости Донбасса Вооруженные силы Украины смерть
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Пигин Макс
Пигин Макс
Теперь он не только Гладкий, но ещё и Холодный. Троекратный СУХЕС ну и земля стекловатой.
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Западенский ублюдок, пошедший убивать русских на Донбасс, земля стекловатой, гори в аду
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СЕРГ СЕРГ
СЕРГ СЕРГ
Ещё один галичанин-западэнэц.... Передохните на Донбассе. Что вы, черти, туда лезите...
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